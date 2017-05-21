Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 21 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Состоялось заседание Консультативного совета при следственном управлении Следственного комитета
Сегодня в Пензе
 

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Пензенской области состоялось очередное  заседание Консультативного совета при следственном управлении. Темой заседания стали вопросы изъятия детей из семьи при наличии опасности для их жизни и здоровья (активизация работы на указанном направлении органов системы профилактики, в частности опеки и попечительства).

В работе заседания приняли участие представители министерств здравоохранения и образования, органов опеки и попечительства, отвевтственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, директор детского дома г. Спасска и др. 

Заместитель руководителя следственного управления СК по Пензенской области Владимир Владимирович Фомин  в начале своего выступления обозначил актуальность проблемы. Акцентировал внимание на негативной тенденции к увеличению уголовно наказуемых деяний совершенных в отношении несовершеннолетних. Так, в 2016 году возбуждено 118 уголовных дел данной категории (АППГ-94), основная масса из них – преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних – 103 (АППГ – 78).

В своем выступлении Владимир Фомин отметил, что на практике органы следствия при расследовании уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних встречаются с проблемными ситуациями. В отдельных случаях ребенок, ставший жертвой преступления, нуждается в срочной и незамедлительной реакции со стороны уполномоченных органов системы профилактики, в том числе органов опеки и попечительства по применению комплексного подхода к защите его прав и интересов.

Участвовавшая в заседании совета инспектор отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая отметила, что к подобным ситуациям относится поведение матерей, которые зная о том, что сожитель, супруг или другой близкий родственник совершил в отношении ее ребенка преступление, действует против его интересов, очевидно защищая и оправдывая насильника. Таким образом, оставаясь с матерью несовершеннолетний, может быть, подвергнут еще и жесткому психологическому воздействию.

Авдонина Марина Михайловна – заместитель начальника отдела дополнительного образования, опеки, попечительства Управления образования города Пензы - в ходе своего выступления рассказала, какими нормативными документами органы опеки и попечительства руководствуются при изъятии ребенка из семьи; кто принимает данное непростое решение; кто производит отобрание; что происходит после изъятия ребенка  из семьи (с детьми и с родителями); какие последствия влечет в себе изъятие для родителей и самого ребенка.

В ходе обсуждения участники заседания обратили внимание на отсутствие в действующем законодательстве четкого определения понятия опасности и наличия непосредственной угрозы жизни и здоровья ребенка в семье, когда критерии существования такой угрозы целиком определяются усмотрением сотрудников органов опеки и попечительства.

Также членами совета было отмечено, что благодаря профилактической работе и своевременной помощи семье, за последние несколько лет случаев отобрания ребенка из семьи на территории Пензенской области не зафиксировано.

После обмена мнениями и предложениями на заседании был утвержден  алгоритм дальнейших конкретных действий органов по оперативному межведомственному обмену информацией и принятия конструктивных мер в защиту прав несовершеннолетних.

Участники единодушно высказались, что основанием для отобрания ребенка должна быть признана только доказанная явная и непосредственная угроза жизни ребенка, причинения серьезного вреда его здоровью, его половой неприкосновенности, если она исходит от родителей, связана с их противоправными деяниями и не может быть устранена иными способами.

 

Новость: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области 21 мая 2017
2017-05-21
В Пензе прошли парламентские слушания по молодежной политике
 На базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
 
2017-05-21
В Пензу начнется поставка автобусов на газомоторном топливе
 В региональном Минпроме состоялась очередная встреча с производителями автобусов
 
2017-05-21
В Пензенской области исчезла женщина и ее маленкая дочь
 Организована доследственная проверка по данному факту
 
2017-05-21
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителями банковских структур
 Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков обсудил вопросы механизма льготного кредитования с представителями банков
 
2017-05-21
54 пензенца принимают участие в Всероссийском флешмобе
 С 30 марта по 15 июня 2017 года проходит Всероссийский экологический флешмоб
 
2017-05-21
Изменится расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании
 В связи с ремонтом железнодорожного пути
 
2017-05-21
В рамках проекта «Спасские вечера» прошла «Встреча» монахиней Софией (Ищенко)
 Прошла серия духовно-просветительских, образовательных и культурных мероприятий
 
2017-05-21
Доктора экономических наук Пензы объединились
 Состоялось заседание Совета докторов экономических наук Пензенской области.
 
2017-05-21
«Семь веселых нот»
 В Детском парке проходила развлекательная программа
 
2017-05-21
«Библиотека – центр полезной информации»
 Единый региональный день состоялся в Лопатинской районной библиотеке
 
2017-05-21
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы»
 По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева работы в рамках реализации программы ведутся и в выходные дни
 
2017-05-21
«Лучший учащийся Шемышейского района -2017»
 Очный этап традиционного конкурса
 
2017-05-21
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza»
 Во время визита его сопровождала начальник городского Управления культуры Вера Фейгина
 
2017-05-21
Состоялось заседание Консультативного совета при следственном управлении Следственного комитета
 В работе заседания приняли участие представители министерств здравоохранения и образования, органов опеки и попечительства
 
2017-05-21
«Мир начинается с меня!»
 На центральной площади г. Городище состоялся фестиваль детских общественных организаций и объединений
 

Новости партнеров
 
На сайте: 32ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru