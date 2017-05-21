Состоялось заседание Консультативного совета при следственном управлении Следственного комитета

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Пензенской области состоялось очередное заседание Консультативного совета при следственном управлении. Темой заседания стали вопросы изъятия детей из семьи при наличии опасности для их жизни и здоровья (активизация работы на указанном направлении органов системы профилактики, в частности опеки и попечительства).



В работе заседания приняли участие представители министерств здравоохранения и образования, органов опеки и попечительства, отвевтственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, директор детского дома г. Спасска и др.



Заместитель руководителя следственного управления СК по Пензенской области Владимир Владимирович Фомин в начале своего выступления обозначил актуальность проблемы. Акцентировал внимание на негативной тенденции к увеличению уголовно наказуемых деяний совершенных в отношении несовершеннолетних. Так, в 2016 году возбуждено 118 уголовных дел данной категории (АППГ-94), основная масса из них – преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних – 103 (АППГ – 78).



В своем выступлении Владимир Фомин отметил, что на практике органы следствия при расследовании уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних встречаются с проблемными ситуациями. В отдельных случаях ребенок, ставший жертвой преступления, нуждается в срочной и незамедлительной реакции со стороны уполномоченных органов системы профилактики, в том числе органов опеки и попечительства по применению комплексного подхода к защите его прав и интересов.



Участвовавшая в заседании совета инспектор отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая отметила, что к подобным ситуациям относится поведение матерей, которые зная о том, что сожитель, супруг или другой близкий родственник совершил в отношении ее ребенка преступление, действует против его интересов, очевидно защищая и оправдывая насильника. Таким образом, оставаясь с матерью несовершеннолетний, может быть, подвергнут еще и жесткому психологическому воздействию.



Авдонина Марина Михайловна – заместитель начальника отдела дополнительного образования, опеки, попечительства Управления образования города Пензы - в ходе своего выступления рассказала, какими нормативными документами органы опеки и попечительства руководствуются при изъятии ребенка из семьи; кто принимает данное непростое решение; кто производит отобрание; что происходит после изъятия ребенка из семьи (с детьми и с родителями); какие последствия влечет в себе изъятие для родителей и самого ребенка.



В ходе обсуждения участники заседания обратили внимание на отсутствие в действующем законодательстве четкого определения понятия опасности и наличия непосредственной угрозы жизни и здоровья ребенка в семье, когда критерии существования такой угрозы целиком определяются усмотрением сотрудников органов опеки и попечительства.



Также членами совета было отмечено, что благодаря профилактической работе и своевременной помощи семье, за последние несколько лет случаев отобрания ребенка из семьи на территории Пензенской области не зафиксировано.



После обмена мнениями и предложениями на заседании был утвержден алгоритм дальнейших конкретных действий органов по оперативному межведомственному обмену информацией и принятия конструктивных мер в защиту прав несовершеннолетних.



Участники единодушно высказались, что основанием для отобрания ребенка должна быть признана только доказанная явная и непосредственная угроза жизни ребенка, причинения серьезного вреда его здоровью, его половой неприкосновенности, если она исходит от родителей, связана с их противоправными деяниями и не может быть устранена иными способами.

Новость: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области 21 мая 2017