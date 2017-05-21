Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza»

Завершающий день ежегодного международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который проходит в областном центре с 19 по 21 мая, посетил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Во время визита его сопровождала начальник городского Управления культуры Вера Фейгина.

В этом году на сцену седьмого фестиваля вышли музыканты из семи стран мира. В их числе Россия, США, Венгрия, Франция, Испания, Украина и Люксембург. Глава исполнительной власти высоко оценил организацию мероприятия, работу творческих мастерских, выставку арт-объектов.

– Фестиваль не только способствует эстетическому, культурному воспитанию общества, но и работает на повышение авторитета города, добавляет ему популярности, – выразил свое мнение Виктор Кувайцев.– Радует, что воспитанники наших музыкальных школ выступают вместе с известными музыкантами в сфере джаза и набираются опыта.

Со своей стороны координаторы «Jazz May Penza» выразили благодарность городской администрации, Управлению культуры Пензы за поддержку и помощь в реализации столь масштабного проекта.

Учитывая, какой популярность у горожан пользуется газон, который каждый год расстилают перед сценой, Виктор Николаевич решил проработать с руководством ГАУК «Пензаконцерт» вопрос дополнительного обустройства в какой-либо части Юбилейной площади живого газона. По его мнению, это позволило бы улучшить условия отдыха для детей во время проведения массовых мероприятий.