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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza»
Сегодня в Пензе
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Завершающий день ежегодного международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который проходит в областном центре с 19 по 21 мая, посетил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Во время визита его сопровождала начальник городского Управления культуры Вера Фейгина. В этом году на сцену седьмого фестиваля вышли музыканты из семи стран мира. В их числе Россия, США, Венгрия, Франция, Испания, Украина и Люксембург. Глава исполнительной власти высоко оценил организацию мероприятия, работу творческих мастерских, выставку арт-объектов. – Фестиваль не только способствует эстетическому, культурному воспитанию общества, но и работает на повышение авторитета города, добавляет ему популярности, – выразил свое мнение Виктор Кувайцев.– Радует, что воспитанники наших музыкальных школ выступают вместе с известными музыкантами в сфере джаза и набираются опыта. Со своей стороны координаторы «Jazz May Penza» выразили благодарность городской администрации, Управлению культуры Пензы за поддержку и помощь в реализации столь масштабного проекта. Учитывая, какой популярность у горожан пользуется газон, который каждый год расстилают перед сценой, Виктор Николаевич решил проработать с руководством ГАУК «Пензаконцерт» вопрос дополнительного обустройства в какой-либо части Юбилейной площади живого газона. По его мнению, это позволило бы улучшить условия отдыха для детей во время проведения массовых мероприятий.
Завершающий день ежегодного международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который проходит в областном центре с 19 по 21 мая, посетил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Во время визита его сопровождала начальник городского Управления культуры Вера Фейгина.
В этом году на сцену седьмого фестиваля вышли музыканты из семи стран мира. В их числе Россия, США, Венгрия, Франция, Испания, Украина и Люксембург. Глава исполнительной власти высоко оценил организацию мероприятия, работу творческих мастерских, выставку арт-объектов.
– Фестиваль не только способствует эстетическому, культурному воспитанию общества, но и работает на повышение авторитета города, добавляет ему популярности, – выразил свое мнение Виктор Кувайцев.– Радует, что воспитанники наших музыкальных школ выступают вместе с известными музыкантами в сфере джаза и набираются опыта.
Со своей стороны координаторы «Jazz May Penza» выразили благодарность городской администрации, Управлению культуры Пензы за поддержку и помощь в реализации столь масштабного проекта.
Учитывая, какой популярность у горожан пользуется газон, который каждый год расстилают перед сценой, Виктор Николаевич решил проработать с руководством ГАУК «Пензаконцерт» вопрос дополнительного обустройства в какой-либо части Юбилейной площади живого газона. По его мнению, это позволило бы улучшить условия отдыха для детей во время проведения массовых мероприятий.
Новость: Администрация города Пензы 21 мая 2017
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