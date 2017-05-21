В целях повышения социальной активности ученического сообщества, выявления и поощрения активных и одаренных школьников Шемышейского района на базе МБОУ СОШ р.п.Шемышейка состоялся очный этап традиционного конкурса «Лучший учащийся Шемышейского района -2017». В конкурсе приняли участие самые эрудированные, самые находчивые, самые талантливые учащиеся 11 классов Шемышейской средней школы – Березина Александра, Истюшкина София, Угрушева Анастасия и Черняева Вера. В состав жюри входили:

Побывко Наталья Владимировна – заместитель главы администрации Шемышейского района по социальным вопросам;

Гордеева Зинаида Анатольевна, начальник Управления образования администрации Шемышейского района,

Туркичева Людмила Дмитриевна, заведующий отделом деятельности образовательных учреждений МБУ ЦПОУ Шемышейского района,

Кобзева Галина Владимировна, редактор газеты «Новое время». Жюри работало по закрытой системе. Члены жюри оценили работу конкурсантов, а результаты будут объявлены на «Выпускном бале», который состоится 23 июня 2017 года.

Новость: Администрация Шемышейского района 21 мая 2017