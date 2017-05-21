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«Лучший учащийся Шемышейского района -2017»
Сегодня в Пензе
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В целях повышения социальной активности ученического сообщества, выявления и поощрения активных и одаренных школьников Шемышейского района на базе МБОУ СОШ р.п.Шемышейка состоялся очный этап традиционного конкурса «Лучший учащийся Шемышейского района -2017». В конкурсе приняли участие самые эрудированные, самые находчивые, самые талантливые учащиеся 11 классов Шемышейской средней школы – Березина Александра, Истюшкина София, Угрушева Анастасия и Черняева Вера. В состав жюри входили: Жюри работало по закрытой системе. Члены жюри оценили работу конкурсантов, а результаты будут объявлены на «Выпускном бале», который состоится 23 июня 2017 года.
В целях повышения социальной активности ученического сообщества, выявления и поощрения активных и одаренных школьников Шемышейского района на базе МБОУ СОШ р.п.Шемышейка состоялся очный этап традиционного конкурса «Лучший учащийся Шемышейского района -2017».
В конкурсе приняли участие самые эрудированные, самые находчивые, самые талантливые учащиеся 11 классов Шемышейской средней школы – Березина Александра, Истюшкина София, Угрушева Анастасия и Черняева Вера.
В состав жюри входили:
Жюри работало по закрытой системе. Члены жюри оценили работу конкурсантов, а результаты будут объявлены на «Выпускном бале», который состоится 23 июня 2017 года.
Новость: Администрация Шемышейского района 21 мая 2017
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