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 Воскресенье, 21 мая 2017
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«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы»
Сегодня в Пензе
 

По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева работы в рамках реализации программы по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, ведутся и в выходные дни. 

Так, 20 и 21 мая сотрудники Управления муниципального имущества администрации города Пензы готовят соглашения об изъятии недвижимого имущества. Данные соглашения вместе с оценкой изымаемого помещения направляются собственникам - участникам адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы». На данный момент оценено 630 помещений. Соглашения получат 824 собственника. После чего они вправе заключить договор мены с администрацией города Пензы и переселиться в новостройку либо получить выкуп за изымаемую квартиру в сумме, рассчитанной независимым оценщиком.  

Переселение граждан по этапу 2016-2017 годов будет осуществляться в двенадцать 5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов - Сузюмова в микрорайоне «Заря». Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года. Уже введены в эксплуатацию семь домов, еще три – будут введены в мае, на одном из которых полностью завершены строительные работы, на двух других – ведется внутренняя отделка помещений и мероприятия по благоустройству. Еще два МКД будут сданы в июле 2017 года. 

Глава администрации города лично проконтролировал, как осуществляется строительство жилья для переселения граждан на сегодняшний день, посетив микрорайон «Заря».  

– Выражаю благодарность каждому, кто активно участвует в реализации программы и работает в выходные дни. Необходимо приложить все усилия, чтобы ее выполнить, – отметил Виктор Кувайцев.

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