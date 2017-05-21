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 Воскресенье, 21 мая 2017
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«Библиотека – центр полезной информации»
Сегодня в Пензе
 

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы» и в соответствии с Планом основных профессиональных мероприятий на базе центральной районной библиотеки Лопатинского района состоялся Единый региональный день информационной поддержки предпринимательства малого и среднего бизнеса «Библиотека – центр полезной информации».

На мероприятие были приглашены специалисты Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, специалист Управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Андрей Алешков, директор бизнес-инкубатора Татьяна Трефилова, руководитель лопатинского отделения центра занятости населения Андрей Жидов, специалист МФЦ Галлия Давыдова, предприниматели – Руслан Асанов и Махмуд Гусейнов.

На мероприятие присутствовали учащиеся 10 класса Лопатинской средней школы и жители Лопатинского района.

Открыла мероприятие и приветствовала всех присутствующих директор МБУК МЦРБ Лопатинского района Ольга Цветкова. Затем выступил специалист Управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Андрей Алешков. Андрей Петрович рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в Лопатинском районе, сколько сейчас насчитывается у нас предприятий и  частных предпринимателей, какие программы поддержки для предпринимателей существуют.

Директор бизнес-инкубатора Татьяна Трефилова выступила с информацией «Бизнес на селе – слагаемые успеха». Объяснила, как попасть к ним на прием и какие вопросы решаются в бизнес-инкубаторе, что такое бизнес-плане и т.д.

Андрей Жидов рассказал, какие сейчас есть вакансии в центре занятости, как пройти обучение на тех или иных курсах.

Специалист МФЦ Галия Давыдова разъяснила, какие услуги оказывает многофункциональный центр.

Очень интересными были выступления предпринимателей Руслана Асанова и Махмуда Гусейнова. Они рассказали присутствующим, с чего начали свое дело, что, конечно, было очень трудно, но теперь любимое занятие приносит хороший доход.

Главный библиотекарь ГБУК Пензенская областная библиотека им М.Ю.Лермонтова Людмила Елёва объяснила, что целью этого мероприятия является информационная поддержка развития сельского бизнеса в районе, что библиотека – информационный партнер сельского бизнеса. Затем была продемонстрирована электронная презентация об информационных ресурсах областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, какие встречи и мероприятия с различными предпринимателями проходят в стенах библиотеки. В завершение своего выступления Людмила Михайловна провела презентацию книжной выставки «Библиотека – центр полезной информации», а затем каждый присутствующий получил из ее рук экземпляры Пензенской детско-юношеской газеты «Деловой».

В заключение встречи зав. отделом библиотечного  обслуживания населения Оксана Белова рассказала об информационных ресурсах районной библиотеки в поддержку сельского бизнеса, а также о том, какая работа проводится в этом направлении с подрастающим поколением.

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