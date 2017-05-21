В Детском парке проходила развлекательная программа «Семь веселых нот». Чтобы отыскать потерявшиеся в парке ноты, ребятам необходимо было пройти ряд испытаний на меткость, сообразительность и ловкость.

Юные гости парка занимались строительством башен из кубиков, собиранием головоломок-пирамид и игрой в кегли, а самые любознательные разгадывали буквенные ребусы. Когда ноты были найдены, все дружно приняли участие в мастер-классе от студии семейного творчества «Конфетти», проходившем на свежем воздухе.