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 Воскресенье, 21 мая 2017
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Доктора экономических наук Пензы объединились
Сегодня в Пензе
 

В конференц-зале Пензенского государственного аграрного университета под председательством Заслуженного деятеля науки РФ, профессора С.Д. Резника состоялось заседание Совета докторов экономических наук Пензенской области.

Совет как общественная организация был создан в декабре прошлого года по инициативе самих учёных. Когда-то в Пензе был один доктор экономических наук – Виктор Иванович Андреев. Потом стало 2,3,7 человек. А теперь в Пензе– 34 доктора экономических наук, обладающих высочайшим творческим потенциалом.

За последние годы они подготовили для нашего региона и страны 12 новых докторов наук и более 200 кандидатов экономических наук, руководят в настоящее время подготовкой 10 докторантов и более 30 аспирантов.

Учёные – экономисты решили, что на основе укрепления своего сотрудничества они направят совместные усилия: на взаимное информирование о результатах своей научной деятельности; укрепление творческих контактов; прямое общение с представителями власти; обмен опытом педагогической деятельности; научную помощь экономике Пензенского региона и другие задачи.

На состоявшемся заседании об актуальных проблемах развития системы образования Пензенской области рассказал Министр образования Александр Геннадьевич Воронков, о результатах Всероссийского мониторинга «Изменения в составе и приоритетах жизни студентов России» доложил руководитель проекта профессор С.Д. Резник. Презентацию Пензенского государственного аграрного университета провёл ректор университета, профессор Олег Николаевич Кухарев.

Члены Совета предложили ряд тем для обсуждения на следующих заседаниях, договорились о том, чтобы пополнить Областную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова своими лучшими книгами.

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