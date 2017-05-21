В рамках проекта «Спасские вечера» прошла «Встреча» монахиней Софией (Ищенко)

Прошла серия духовно-просветительских, образовательных и культурных мероприятий: фестиваль хорового пения, народные гуляния, выставки народных ремесел и прикладного творчества, образовательные чтения, семинары, конференции, православный лекторий, встречи с интересными людьми и т. д.

В Пензенской духовной семинарии прошел обучающий семинар, встреча с Президентом Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» монахиней Софией (Ищенко).

Матушка София — известный в России и за рубежом просветитель, подвижник и педагог. Она единственная монахииня в мире, которая является Президентом Международного фестиваля кино.

Фестиваль «Встреча» проводится с 2003 года в Обнинске и считается одним из самых известных в мире православных кинофестивалей. В нем принимают участие кинематографисты из более чем 20 стран мира. Ежегодно в отборочном туре «Встречи» принимют участие более 500 фильмов. Для участия в фестивальной программе свои работы присылают такие известные режиссеры как Эмир Кустурица, Кшиштоф Занусси, Павел Лунгин, Наталья Назарова, Дмитрий Месхиев, Николай Досталь и другие деятели кино России и зарубежья.

Матушка София ведет семинары и образовательные программы для педагогов по всей России. Она - руководитель Всероссийской научно-практической конференции «Мой род-мой народ», автор методических пособий по использованию кинематографических произведений в процессе воспитания в общеобразовательных школах, исправительных колониях, войсковых частях.

В Пензе монахиня София встретилась с педагогами общеобразовательных и воскресных школ, рассказала о своем опыте работы, поделилась методическими секретами и представила новые пособия для воспитания школьников.