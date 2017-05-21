Изменится расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании

Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК ,а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород». Время московское

Новость: Сергей Иванович Спатар 21 мая 2017