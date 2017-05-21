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Изменится расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании
Сегодня в Пензе
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Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК ,а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород». Время московское
Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.
Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК ,а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород».
Время московское
Новость: Сергей Иванович Спатар 21 мая 2017
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