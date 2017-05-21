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54 пензенца принимают участие в Всероссийском флешмобе
Сегодня в Пензе
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Цель проекта - вовлечь максимальное число людей в практику раздельного сбора отходов в повседневной жизни благодаря игровому формату эко-флешмоба и интересным заданиям-вызовам, и тем самым увеличить объем отходов, которые пойдут в переработку. Другая важная задача флешмоба — научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей, а также снижать образование отходов в быту, уменьшая объем мусора, попадающего на свалки. На сегодняшний день на участие в флешмобе зарегистрировались 54 жителя Пензенской области. Каждый житель России создает почти полтонны отходов в год, из них более 90% оказываются на свалках и только 4—5% вторично перерабатывается. Раздельный сбор отходов у источника их образования (дома, на работе и т.д.) — это необходимое условие для их эффективной переработки.
Цель проекта - вовлечь максимальное число людей в практику раздельного сбора отходов в повседневной жизни благодаря игровому формату эко-флешмоба и интересным заданиям-вызовам, и тем самым увеличить объем отходов, которые пойдут в переработку.
Другая важная задача флешмоба — научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей, а также снижать образование отходов в быту, уменьшая объем мусора, попадающего на свалки.
На сегодняшний день на участие в флешмобе зарегистрировались 54 жителя Пензенской области.
Каждый житель России создает почти полтонны отходов в год, из них более 90% оказываются на свалках и только 4—5% вторично перерабатывается. Раздельный сбор отходов у источника их образования (дома, на работе и т.д.) — это необходимое условие для их эффективной переработки.
Новость: Можачкина-Грибанова Алина, Руководитель отделения Движения ЭКА в Пензенской области 21 мая 2017
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