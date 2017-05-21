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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителями банковских структур
Сегодня в Пензе
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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителями банковских структур. Темой для встречи стало обсуждение вопросов работы механизма льготного кредитования для предприятий АПК региона. Андрей Бурлаков обсудил с участниками встречи новые правила работы данного механизма кредитования и озвучил необходимость совместной проработки и последующего представления в минсельхоз России плана льготного кредитования на 2018 год. «Нам необходимо проработать этот прогноз до 1 июня и направить в федеральное ведомство для последующего утверждения», - уточнил министр. Андрей Бурлаков акцентировал внимание участников рабочей встречи на серьезности данной работы. Министр обозначил, что на заседании правительства РФ было заявлено об увеличении объемов денежных средств, выделенных на льготное кредитование. «По информации Пензенской области дополнительно будет направлено 19 млрд рублей», - сказал Андрей Бурлаков. Эти денежные средства будут направлены на кредиты текущего года. В ходе встречи министр также обсудил с банками вопросы и проблемы, которые возникают при работе с заемщиками.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителями банковских структур. Темой для встречи стало обсуждение вопросов работы механизма льготного кредитования для предприятий АПК региона.
Андрей Бурлаков обсудил с участниками встречи новые правила работы данного механизма кредитования и озвучил необходимость совместной проработки и последующего представления в минсельхоз России плана льготного кредитования на 2018 год. «Нам необходимо проработать этот прогноз до 1 июня и направить в федеральное ведомство для последующего утверждения», - уточнил министр. Андрей Бурлаков акцентировал внимание участников рабочей встречи на серьезности данной работы.
Министр обозначил, что на заседании правительства РФ было заявлено об увеличении объемов денежных средств, выделенных на льготное кредитование. «По информации Пензенской области дополнительно будет направлено 19 млрд рублей», - сказал Андрей Бурлаков. Эти денежные средства будут направлены на кредиты текущего года.
В ходе встречи министр также обсудил с банками вопросы и проблемы, которые возникают при работе с заемщиками.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 21 мая 2017
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