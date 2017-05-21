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В Пензенской области исчезла женщина и ее маленкая дочь
Сегодня в Пензе
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В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее 4-летней дочери - Вероники Теряевой, которые не выходят на связь с родственниками с 17 мая. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс следственных и поисковых мероприятий, выясняются все обстоятельства произощедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее 4-летней дочери - Вероники Теряевой, которые не выходят на связь с родственниками с 17 мая.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время проводится комплекс следственных и поисковых мероприятий, выясняются все обстоятельства произощедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 21 мая 2017
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