В Пензенской области исчезла женщина и ее маленкая дочь

В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее 4-летней дочери - Вероники Теряевой, которые не выходят на связь с родственниками с 17 мая.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс следственных и поисковых мероприятий, выясняются все обстоятельства произощедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.