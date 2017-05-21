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В Пензу начнется поставка автобусов на газомоторном топливе
Сегодня в Пензе
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В региональном Минпроме состоялась очередная встреча с производителями автобусов, работающих на компримированном газе. Совещание прошло под председательством Министра промышленности Михаила Торгашина, с участием представителей Минпрома, городской Администрации, компаний – перевозчиков и ООО «Раритэк» - официального представителя ПАО «Нефаз». На встрече обсуждены вопросы приобретения подвижного состава, их сервисного обслуживания, работы заправочных комплексов, а также преимущества автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Основное внимание на совещании уделено обсуждению условий и сроков поставки данной техники. По итогам проведенных 19 и 18 мая совещаний поставщиками техники отмечена готовность об осуществлении поставок автобусов в Пензу, а также организации сервисного обслуживания на базе пензенских предприятий и предоставления передвижных газонаполнительных станций.
В региональном Минпроме состоялась очередная встреча с производителями автобусов, работающих на компримированном газе.
Совещание прошло под председательством Министра промышленности Михаила Торгашина, с участием представителей Минпрома, городской Администрации, компаний – перевозчиков и ООО «Раритэк» - официального представителя ПАО «Нефаз».
На встрече обсуждены вопросы приобретения подвижного состава, их сервисного обслуживания, работы заправочных комплексов, а также преимущества автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Основное внимание на совещании уделено обсуждению условий и сроков поставки данной техники.
По итогам проведенных 19 и 18 мая совещаний поставщиками техники отмечена готовность об осуществлении поставок автобусов в Пензу, а также организации сервисного обслуживания на базе пензенских предприятий и предоставления передвижных газонаполнительных станций.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 21 мая 2017
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