В Пензу начнется поставка автобусов на газомоторном топливе

В региональном Минпроме состоялась очередная встреча с производителями автобусов, работающих на компримированном газе.

Совещание прошло под председательством Министра промышленности Михаила Торгашина, с участием представителей Минпрома, городской Администрации, компаний – перевозчиков и ООО «Раритэк» - официального представителя ПАО «Нефаз».

На встрече обсуждены вопросы приобретения подвижного состава, их сервисного обслуживания, работы заправочных комплексов, а также преимущества автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Основное внимание на совещании уделено обсуждению условий и сроков поставки данной техники.

По итогам проведенных 19 и 18 мая совещаний поставщиками техники отмечена готовность об осуществлении поставок автобусов в Пензу, а также организации сервисного обслуживания на базе пензенских предприятий и предоставления передвижных газонаполнительных станций.