В Пензе прошли парламентские слушания по молодежной политике

На базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства состоялись открытые парламентские слушания по молодежной политике.

В слушаниях приняло участие руководство молодежных совещательных структур, общественных и добровольческих организаций, лидеры студенческих и ученических самоуправлений Пензенской области. Инициатором проведения выступил Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области.

Участники слушаний поделились своим видением молодежной политики, как в регионе, так и в целом в РФ. Яна Куприна, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания, в своем выступлении поддержала предложение Государственной Думы разработать единые федеральные стандарты по молодежной политике.

Директор Многофункционального молодежного центра Пензенской области, депутат Законодательного Собрания Олег Куроедов предложил проработать структуру молодежной политике: «Система молодежной политики должна быть понятной и направленной на поддержку всех начинаний и инициатив молодежи».

В Пензенской области на данный момент около 250 тысяч человек относится к категории «молодежь» - это 19% от общего численности губернии. Заместитель начальника Управления профессионального образования и Молодежной политики Министерства образования Александр Бочкарев акцентировал внимание на текущую реализацию государственной молодежной политики в регионе – многое достигнуто, но есть проблемные вопросы, связанные с демографической ситуацией, проблема «молодежь и село», определенные проблемы в работе с социальными сетями.

В свою очередь, Наталья Назарова и Ульяна Безрукова обратили внимание на положение специалистов по молодежной политике, которым на данный момент уделяется мало внимание – отсутствие финансирования, профессиональных стандартов, неопределенный статус данной профессии, это ведет к появлению пробелов в поддержке интересов молодежи. Было предложено разработать новый механизм распределения ставок специалистов по молодежной политике – в зависимости от количества молодежи в субъекте/муниципальном образовании.

Основной целью слушаний была наработка рекомендаций к проекту Федерального закона «Об общих принципах организации молодежного самоуправления в Российской Федерации». Каждое молодежное объединение могло высказать свои предложения по данному законопроекту.

Председатель Молодежного правительства Пензенской области Валерия Киселева предложила в рамках совершенствования системы молодежной политики утвердить статус «добровольца», а также упорядочить функционал волонтерских книжек.

Председатель Общественного молодежного Совета при Пензенской городской Думе Александр Антонов обратил внимание участников слушаний на два важных направления общественной деятельности: Во-первых, это работа с трудными подростками. Во вторых, был презентован опыт Молодежного совета в реализации антикоррупционного проекта.

Юлия Авдонина, председатель профкома ПГУАС выступила с мерами по совершенствованию системы студенческого и ученического самоуправления. Участники слушаний поддержали вывод о том, что данный вид молодежных объединений, их функционал – права и обязанности, должен быть включен в итоговый проект закона по молодежной политике.

С предложениями по внесению статуса «молодой специалист», созданию соответствующей степени государственной поддержки данной категории трудящихся, выступила Полина Заломнова, член Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области.

Ульяна Безрукова, депутат Молодежного парламента предложила меры по решению проблем в области демографии: поддержка статуса «молодая семья», развитие инфраструктуры как больниц и детских садов, так и объектов «семейного туризма».

Предложения и рекомендации всех молодежных организаций будут внесены в итоговый протокол слушаний, который будет направлен в Государственную Думу. Данные мероприятия проходят по всей стране в преддверии парламентских слушаний по молодежной политике, которые состоятся 22 мая 2017 года в Государственной Думе Российской Федерации, по инициативе Вячеслава Викторовича Володина. Наш регион на парламентских слушаниях в ГосДуме представит Наталья Назарова, председатель Молодежного парламента Пензенской области.