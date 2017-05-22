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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вновь возглавил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов ПФО за апрель 2017 года
Сегодня в Пензе
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Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО стали Виктор Кувайцев (Пенза) - 8372,0, Сергей Белов (Нижний Новгород) - 5 987,2, Ирек Ялалов (Уфа) - 5 091. Согласно данным компании «Медиалогия», которая составила медиарейтинг за апрель, СМИ упоминали о том, что Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике, осмотре участков, освободившихся после сноса самостроев. Также рассказывалось о встрече с молодыми архитекторами Марией Кутай и Антоном Беловым.
Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО стали Виктор Кувайцев (Пенза) - 8372,0, Сергей Белов (Нижний Новгород) - 5 987,2, Ирек Ялалов (Уфа) - 5 091.
Согласно данным компании «Медиалогия», которая составила медиарейтинг за апрель, СМИ упоминали о том, что Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике, осмотре участков, освободившихся после сноса самостроев. Также рассказывалось о встрече с молодыми архитекторами Марией Кутай и Антоном Беловым.
Новость: Администрация города Пензы 22 мая 2017
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