Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вновь возглавил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов ПФО за апрель 2017 года

Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО стали Виктор Кувайцев (Пенза) - 8372,0, Сергей Белов (Нижний Новгород) - 5 987,2, Ирек Ялалов (Уфа) - 5 091. Согласно данным компании «Медиалогия», которая составила медиарейтинг за апрель, СМИ упоминали о том, что Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике, осмотре участков, освободившихся после сноса самостроев. Также рассказывалось о встрече с молодыми архитекторами Марией Кутай и Антоном Беловым.

Новость: Администрация города Пензы 22 мая 2017