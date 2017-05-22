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Взвейтесь кострами, синие ночи!
Сегодня в Пензе
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В этом году Пензенский государственный краеведческий музей принял участие в акции в новом составе - к нам присоединился Музей народного творчества. Программа мероприятий была насыщенной. Краеведческий музей предложил гостям программу "Взвейтесь кострами, синие ночи!", посвященную 95-летию основания пионерской организации и ее вкладу в дело охраны окружающей среды. Началось мероприятие с выноса знамени пионерской дружины. Пришедшие на мероприятие студенческие отряды дружно поддержали речь ведущей девизом: "Всегда готов!". В зале "Край мой пензенский" состоялась торжественная передача материалов от Российских Студенческих Отрядов. Директор музея Владимир Николаевич Зименков вручил ПРО МООО "РСО" грамоту за весомый вклад и сохранение исторического наследия студенческих отрядов Пензенской области. В завершение, члены студенческих отрядов в "Орлятском кругу" исполнили песню под гитару. В это же время для всех посетителей проводилась экскурсия с элементами театрализации "Первопоселенцы, пионеры своего дела, первые герои своей страны". После экскурсии всех желающих пригласили поучаствовать в квесте "Операция ПКМ". Все участники были разделены на отряды во главе которых были вожатые-сотрудники музея. У каждого "отряда" было свое название и девиз. Перед игроками стояли непростые, но очень интересные задачи. По итогам игры были определены победители и награждены все участники. В выставочном зале Краеведческого музея для детей проводились мастер-классы от Пензенской областной библиотеки для детей и юношества по изготовлению пилотки и пионерского вымпела, а также всех желающих юных гостей посвящали в пионеры. В завершение вечера, посетителей пригласили на "Пионерский костер". Под аккомпанемент пензенского барда Сергея Арзамасцева были исполнены известные советские пионерские песни. Для старшего поколения "Орлятский круг" стал воспоминанием о своем пионерском детстве, а дети открыли для себя прекрасные песни, которые пели их родители. По традиции, около музея работала аллея мастеров Пензенской Ремесленной палаты. На выставке-продаже изделий декоративно-прикладного искусства можно было приобрести керамику, расписные сувениры из дерева, камня, традиционные тряпичные куклы и многое другое. Праздник собрал большую разновозрастную аудиторию. В этот вечер Пензенский краеведческий музей посетили около 1500 человек.
В этом году Пензенский государственный краеведческий музей принял участие в акции в новом составе - к нам присоединился Музей народного творчества.
Программа мероприятий была насыщенной.
Краеведческий музей предложил гостям программу "Взвейтесь кострами, синие ночи!", посвященную 95-летию основания пионерской организации и ее вкладу в дело охраны окружающей среды. Началось мероприятие с выноса знамени пионерской дружины. Пришедшие на мероприятие студенческие отряды дружно поддержали речь ведущей девизом: "Всегда готов!".
В зале "Край мой пензенский" состоялась торжественная передача материалов от Российских Студенческих Отрядов. Директор музея Владимир Николаевич Зименков вручил ПРО МООО "РСО" грамоту за весомый вклад и сохранение исторического наследия студенческих отрядов Пензенской области. В завершение, члены студенческих отрядов в "Орлятском кругу" исполнили песню под гитару.
В это же время для всех посетителей проводилась экскурсия с элементами театрализации "Первопоселенцы, пионеры своего дела, первые герои своей страны".
После экскурсии всех желающих пригласили поучаствовать в квесте "Операция ПКМ". Все участники были разделены на отряды во главе которых были вожатые-сотрудники музея. У каждого "отряда" было свое название и девиз. Перед игроками стояли непростые, но очень интересные задачи. По итогам игры были определены победители и награждены все участники.
В выставочном зале Краеведческого музея для детей проводились мастер-классы от Пензенской областной библиотеки для детей и юношества по изготовлению пилотки и пионерского вымпела, а также всех желающих юных гостей посвящали в пионеры.
В завершение вечера, посетителей пригласили на "Пионерский костер". Под аккомпанемент пензенского барда Сергея Арзамасцева были исполнены известные советские пионерские песни. Для старшего поколения "Орлятский круг" стал воспоминанием о своем пионерском детстве, а дети открыли для себя прекрасные песни, которые пели их родители.
По традиции, около музея работала аллея мастеров Пензенской Ремесленной палаты. На выставке-продаже изделий декоративно-прикладного искусства можно было приобрести керамику, расписные сувениры из дерева, камня, традиционные тряпичные куклы и многое другое.
Праздник собрал большую разновозрастную аудиторию.
В этот вечер Пензенский краеведческий музей посетили около 1500 человек.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 22 мая 2017
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