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«Время новых возможностей»
Сегодня в Пензе
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В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с 23 по 26 мая состоится Форум предпринимателей Пензенской области «Время новых возможностей», посвященный Дню российского предпринимательства. «Главная цель Форума – совершенствование политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и повышение эффективности взаимодействия с институтами развития предпринимательства. За четыре дня работы форума будут проведены более 10 дискуссионных площадок, семинаров и тренингов, на которых предприниматели региона смогут поделиться опытом, обсудить перспективы и направления развития бизнеса в регионе с властью и структурами поддержки предпринимательства. В частности, 25 мая на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоится семинар, посвященный участию малого бизнеса в государственных закупках и мастер-класс «Продвижение продукции в условиях жесткой конкуренции». Принять участие в мероприятиях может любой желающий» - прокомментировал Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.
В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с 23 по 26 мая состоится Форум предпринимателей Пензенской области «Время новых возможностей», посвященный Дню российского предпринимательства.
«Главная цель Форума – совершенствование политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и повышение эффективности взаимодействия с институтами развития предпринимательства. За четыре дня работы форума будут проведены более 10 дискуссионных площадок, семинаров и тренингов, на которых предприниматели региона смогут поделиться опытом, обсудить перспективы и направления развития бизнеса в регионе с властью и структурами поддержки предпринимательства. В частности, 25 мая на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоится семинар, посвященный участию малого бизнеса в государственных закупках и мастер-класс «Продвижение продукции в условиях жесткой конкуренции». Принять участие в мероприятиях может любой желающий» - прокомментировал Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 22 мая 2017
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