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 Понедельник, 22 мая 2017
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«Время новых возможностей»
Сегодня в Пензе
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с 23 по 26 мая состоится Форум предпринимателей Пензенской области «Время новых возможностей», посвященный Дню российского предпринимательства.

В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии по актуальным проблемам ведения бизнеса и улучшения делового климата, в частности будут обсуждаться вопросы развития молодежного предпринимательства, взаимодействия бизнеса и власти, роль общественности в сфере улучшения делового климата и многое другое.

Также запланировано проведение обучающих мероприятий для руководителей и сотрудников предприятий региона. 

В рамках форума состоится чествование лучших предпринимателей региона и вручение знаков «Почетный предприниматель Пензенской области».

«Главная цель Форума – совершенствование политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и повышение эффективности взаимодействия с институтами развития предпринимательства. За четыре дня работы форума будут проведены более 10 дискуссионных площадок, семинаров и тренингов, на которых предприниматели региона смогут поделиться опытом, обсудить перспективы и направления развития бизнеса в регионе с властью и структурами поддержки предпринимательства. В частности, 25 мая на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоится семинар, посвященный участию малого бизнеса в государственных закупках и мастер-класс «Продвижение продукции в условиях жесткой конкуренции». Принять участие в мероприятиях может любой желающий» - прокомментировал Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Получить дополнительную информацию о мероприятиях в рамках Форума можно по телефону: (8412) 59-31-60, 59-31-66

Новость: Министерство экономики Пензенской области 22 мая 2017
2017-05-22
КЛУБНАЯ ВЕЧЕРИНКА АКТИВИСТОВ
Представители общественных объединений Пензы проверили работу подростковых клубов
 
2017-05-22
24 мая - старт Летнему трудовому семестру студенческих отрядов
 Линейка, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов пройдет на площади перед Домом молодежи
 
2017-05-22
Иван Белозерцев обратил внимание на проблему снижения интереса к книге в современном обществе
 В Пензенской области планируется создание модельных библиотек
 
2017-05-22
«Туриада – 2017»
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2017-05-22
Полным ходом!
Представители администрации проверили ремонт дорог
 
2017-05-22
ПРИМЕР ДЛЯ КОЛЛЕГ
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2017-05-22
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Он примет участие в 22-м международном симпозиуме "Надёжность и качество"
 
2017-05-22
В результате пожара в Бессоновском районе погибли трое мужчин
 В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших
 
2017-05-22
Во дворе многоквартирного дома № 21 по улице 8 Марта проведена встреча с жителями по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
 Началось формирование городской среды
 
2017-05-22
Видеоконференция по вопросам создания Единого реестра
 Управление ЗАГС Пензенской области совместно с Управлением Минюста Российской Федерации по Пензенской области
 
2017-05-22
«PROдвижение»
Муниципальный кластерный проект подводит итоги
 
2017-05-22
Я –гражданин. Я – патриот
 Состоится фотовыставка
 
2017-05-22
Школьники, студенты и педагоги прошли тестирование по английскому языку
  тестировани приняли участие 50 человек, что в 2,5 раза выше, чем в 2016 году
 
2017-05-22
Городкам намерены вернуть былую славу
В Пензе прошли соревнования по городошному спорту
 
2017-05-22
За нарушения в сфере качества и безопасности зерна и карантина растений должностное лицо сельхозпредприятия Пензенской области оштрафовано на 10,5 тыс. рублей
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

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