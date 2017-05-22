В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с 23 по 26 мая состоится Форум предпринимателей Пензенской области «Время новых возможностей», посвященный Дню российского предпринимательства.



В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии по актуальным проблемам ведения бизнеса и улучшения делового климата, в частности будут обсуждаться вопросы развития молодежного предпринимательства, взаимодействия бизнеса и власти, роль общественности в сфере улучшения делового климата и многое другое.



Также запланировано проведение обучающих мероприятий для руководителей и сотрудников предприятий региона.



В рамках форума состоится чествование лучших предпринимателей региона и вручение знаков «Почетный предприниматель Пензенской области».

«Главная цель Форума – совершенствование политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и повышение эффективности взаимодействия с институтами развития предпринимательства. За четыре дня работы форума будут проведены более 10 дискуссионных площадок, семинаров и тренингов, на которых предприниматели региона смогут поделиться опытом, обсудить перспективы и направления развития бизнеса в регионе с властью и структурами поддержки предпринимательства. В частности, 25 мая на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоится семинар, посвященный участию малого бизнеса в государственных закупках и мастер-класс «Продвижение продукции в условиях жесткой конкуренции». Принять участие в мероприятиях может любой желающий» - прокомментировал Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.



Получить дополнительную информацию о мероприятиях в рамках Форума можно по телефону: (8412) 59-31-60, 59-31-66