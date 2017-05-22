|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Россельхознадзору планируют расширить полномочия
Сегодня в Пензе
|
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сможет проводить внеплановые проверки животноводческих предприятий без согласования с прокуратурой. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней. Внеплановые проверки без согласования с прокуратурой будут проводиться при возникновении угрозы распространения заразных и особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. Это следует из протокола по итогам заседания правительственной комиссии под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Соответствующие изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Минсельхоз совместно с Минэком и Генпрокуратурой должен внести на рассмотрение в Правительство до 6 июня этого года. Данное решение проводить внеплановые проверки без согласования с органами прокуратуры поможет улучшить ситуацию с распространением АЧС. Ситуация в России с распространением африканской чумы свиней из года в год ухудшается. Сейчас, когда мы понимаем, что на определенном предприятии происходит массовый падеж животных, мы не можем сразу прийти с проверкой. Согласования с органами прокуратуры – довольно длительный процесс, необходимо подготовить соответствующие документы, обоснования. За это время вирус распространяется с огромной скоростью. Проведение внеплановых проверок без затрат времени на согласование этого вопроса с органами прокуратуры позволит существенно увеличить безопасность предприятий, так как в случае возникновения очага АЧС производители вынуждены уничтожить всё поголовье, это огромные экономические потери. Управление и в дальнейшем будет информировать граждан о принятых и готовящихся на утверждение законодательных актов.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сможет проводить внеплановые проверки животноводческих предприятий без согласования с прокуратурой. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней.
Внеплановые проверки без согласования с прокуратурой будут проводиться при возникновении угрозы распространения заразных и особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. Это следует из протокола по итогам заседания правительственной комиссии под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Соответствующие изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Минсельхоз совместно с Минэком и Генпрокуратурой должен внести на рассмотрение в Правительство до 6 июня этого года.
Данное решение проводить внеплановые проверки без согласования с органами прокуратуры поможет улучшить ситуацию с распространением АЧС. Ситуация в России с распространением африканской чумы свиней из года в год ухудшается. Сейчас, когда мы понимаем, что на определенном предприятии происходит массовый падеж животных, мы не можем сразу прийти с проверкой. Согласования с органами прокуратуры – довольно длительный процесс, необходимо подготовить соответствующие документы, обоснования. За это время вирус распространяется с огромной скоростью. Проведение внеплановых проверок без затрат времени на согласование этого вопроса с органами прокуратуры позволит существенно увеличить безопасность предприятий, так как в случае возникновения очага АЧС производители вынуждены уничтожить всё поголовье, это огромные экономические потери.
Управление и в дальнейшем будет информировать граждан о принятых и готовящихся на утверждение законодательных актов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 22 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru