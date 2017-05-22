На спортивных объектах г. Кузнецка и с. Грабово Бессоновского района состоялись региональные финалы Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Участие в соревнованиях приняли лучшие школьные команды области – победители «зональных» соревнований (260 участников).

В этом учебном году на различных этапах соревнований приняли участие более 90 тысяч школьников области.

В программу Президентских спортивных игр вошли плавание, шашки, баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика.

В итоговом протоколе места распределились следующим образом:

- 1 место – команда школы №1 р.п. Лунино;

- 2 место – команда школы №1 г. Белинского;

- 3 место – команда школы № 4 им. Е. Родионова г. Кузнецка.

Программа «Президентских состязаний» предусматривала соревнования по 6 нормативным тестам: бег 1000 м, бег 60 м, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки), подъем туловища из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки).

В итоговом протоколе места распределились следующим образом.

«Сельские класс-команды»:

- 1 место – команда школы с. Махалино Кузнецкого района;

- 2 место – команда школы с. Лопатина;

- 3 место – команда школы № 2 с. Грабово Бессоновского района.

«Городские класс-команды»:

- 1 место – команда Лицея современных технологий и управления № 2 г. Пензы;

- 2 место – команда школы № 4 им. Е. Родионова г. Кузнецка;

- 3 место – команда школы № 4 г. Нижний Ломов.

Победители областного финала будут представлять регион на Всероссийских соревнованиях в сентябре 2017 года в ВДЦ «Орленок» и ДЦ «Смена» (Краснодарский край).