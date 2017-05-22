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Президентские спортивные игры
Сегодня в Пензе
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На спортивных объектах г. Кузнецка и с. Грабово Бессоновского района состоялись региональные финалы Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Участие в соревнованиях приняли лучшие школьные команды области – победители «зональных» соревнований (260 участников). В этом учебном году на различных этапах соревнований приняли участие более 90 тысяч школьников области. В программу Президентских спортивных игр вошли плавание, шашки, баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика. В итоговом протоколе места распределились следующим образом: Программа «Президентских состязаний» предусматривала соревнования по 6 нормативным тестам: бег 1000 м, бег 60 м, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки), подъем туловища из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). В итоговом протоколе места распределились следующим образом. «Городские класс-команды»: Победители областного финала будут представлять регион на Всероссийских соревнованиях в сентябре 2017 года в ВДЦ «Орленок» и ДЦ «Смена» (Краснодарский край).
На спортивных объектах г. Кузнецка и с. Грабово Бессоновского района состоялись региональные финалы Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Участие в соревнованиях приняли лучшие школьные команды области – победители «зональных» соревнований (260 участников).
В этом учебном году на различных этапах соревнований приняли участие более 90 тысяч школьников области.
В программу Президентских спортивных игр вошли плавание, шашки, баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика.
В итоговом протоколе места распределились следующим образом:
Программа «Президентских состязаний» предусматривала соревнования по 6 нормативным тестам: бег 1000 м, бег 60 м, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки), подъем туловища из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки).
В итоговом протоколе места распределились следующим образом.
«Городские класс-команды»:
Победители областного финала будут представлять регион на Всероссийских соревнованиях в сентябре 2017 года в ВДЦ «Орленок» и ДЦ «Смена» (Краснодарский край).
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 22 мая 2017
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