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За нарушения в сфере качества и безопасности зерна и карантина растений должностное лицо сельхозпредприятия Пензенской области оштрафовано на 10,5 тыс. рублей
Сегодня в Пензе
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Государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении сельскохозяйственного предприятия (элеватор), осуществляющего деятельность в Тамалинском районе Пензенской области. В ходе проверки выявлено нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №874, а именно хранение зерна в зернохранилище, не обеспечивающем безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. В отношении должностного лица составлен протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 10 тыс. рублей. Также было выявлено нарушение законодательства в области карантина растений в части проведения обеззараживания подкарантинных объектов – ст.27 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 500 рублей.
Государственным инспектором отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении сельскохозяйственного предприятия (элеватор), осуществляющего деятельность в Тамалинском районе Пензенской области.
В ходе проверки выявлено нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №874, а именно хранение зерна в зернохранилище, не обеспечивающем безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. В отношении должностного лица составлен протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 10 тыс. рублей.
Также было выявлено нарушение законодательства в области карантина растений в части проведения обеззараживания подкарантинных объектов – ст.27 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 500 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 22 мая 2017
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