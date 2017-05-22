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Городкам намерены вернуть былую славу
Сегодня в Пензе
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К звуку падающей биты на стадионе «Труд» давно привыкли. В Пензе это, пожалуй, самое популярное место, где можно встретить любителей и профессионалов игры в городки. Незаслуженно забытый народный вид спорта долгое время оставался в тени, но сейчас возрождается и набирает всё большую популярность среди молодежи.
«Это вид спорта для простого человека, но в то же время, занимаясь городками, можно развить свою физическую форму, отработать глазомер», – отметил почетный мастер спорта СССР по городкам Николай Павлов.
Соревнования на стадионе «Труд» мастера биты посвятили памяти нашего земляка Василия Аверьянова, почетного мастера спорта и четырехкратного чемпиона Советского Союза. Во времена славы спортсмена городошный спорт в стране находился на пике своей популярности. Чтобы игру развивать снова, как минимум, необходима база и спортивный инвентарь.
«Городки относятся к одному из трех национальных видов спорта России. В данный момент мы пытаемся возрождать былые традиции. Трудности возникают такие, что нам не хватает тренировочной базы, не хватает оборудования», – рассказал тренер пензенской сборной по городошному спорту Алексей Липилин.
Чтобы игра стала по-настоящему массовой, с нового учебного года планируют ввести занятия городками в пензенские школы. Подросткам дадут возможность узнать эту игру поближе, и кто знает, может скоро, городошники снова появятся в каждом дворе.
«Я думаю, зрелищности немного не хватает. К примеру, хоккей. Существуют фанклубы, проводятся акции, и любое соревнование превращается в шоу. Городкам не хватает именно этого», – поделился мнением кандидат в мастера спорта по городошному спорту Дмитрий Спирин.
Сейчас пензенская сборная готовится к большим соревнованиям. В июле спортсмены выступят на чемпионате страны, который пройдет в городе Вятские Поляны. Команда всерьез намерена отвоевать былой авторитет у соперников из других регионов.
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