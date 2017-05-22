Школьники, студенты и педагоги прошли тестирование по английскому языку

Министерством образования Пензенской области совместно срегиональным экзаменационным Центром Pearson Test of English (PTE) в России(номер аккредитации в Лондоне 83113) 16-20 мая 2017 года проведено шестое тестированиепо английскому языку Тест-Пирсон среди школьников, учителей, студентов колледжей и вузов, преподавателей и выпускников вузов.

В тестировани приняли участие 50 человек, что в 2,5 раза выше, чем в 2016 году. Экзамен принимали аккредитованные преподаватели английского языка ПГУ. Работы участников будут отправлены на проверку в Лондон. Успешно сдавшие тест получат бессрочные сертификаты международного образца уровня Level А1,1,2,3,4. Проведение такого международного экзамена позволит повысить уровень знаний английского языка у школьников и учителей.

Следующее тестирование намечено на ноябрь-декабрь 2017 года. Желающим принять участие (школьники, студенты, учителя школ, преподаватели и выпускники Вузов) необходимо подать заявку в Центр по международному обмену студентов ПГУ до 30 октября 2017г. по E-mail: Alexander Kuptsov kuptsov1953@gmail.com или vk@sura.ru

Это третье тестирование по иностранным языкам в Пензенской области. Предыдущие тестирования прошли по немецкому языку 22 апреля и 6-7 мая 2017 года. Более 110 человек прошли испытание. Все участники справились с заданиями и подтвердили заявленный уровень владения немецким языком.