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Я –гражданин. Я – патриот
Сегодня в Пензе
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23 мая состоится фотовыставка творческих работ участников конкурса молодых фотохудожников «Я –гражданин. Я – патриот» Работы участников фотоконкурса оценивались в пяти: К участию в фотоконкурсе представлено 52 творческие работы. По результатам работы профессионального жюри было определено 42 фотоработы, набравшие наибольшее количество баллов, для дальнейшего участия в выставке. Торжественное открытие фотовыставки состоится 23 мая 2017 года в 15.00 в здании вокзала станции «Пенза-I». Выставка работает для всех желающих с 23 по 30 мая 2017 года. А в период с 23 по 26 мая 2017 года с 15.00 до 17.00 будет организовано общественное голосование на приз зрительских симпатий. Победителями и призерами конкурса молодых фотохудожников станут работы, набравшие наибольшее количество зрительских голосов, и наивысшую оценку жюри. Награждение состоится 30 мая 2017 года в 16.00. Участники фотоконкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены призами и Дипломами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.
23 мая состоится фотовыставка творческих работ участников конкурса молодых фотохудожников «Я –гражданин. Я – патриот»
Работы участников фотоконкурса оценивались в пяти:
К участию в фотоконкурсе представлено 52 творческие работы. По результатам работы профессионального жюри было определено 42 фотоработы, набравшие наибольшее количество баллов, для дальнейшего участия в выставке.
Торжественное открытие фотовыставки состоится 23 мая 2017 года в 15.00 в здании вокзала станции «Пенза-I».
Выставка работает для всех желающих с 23 по 30 мая 2017 года. А в период с 23 по 26 мая 2017 года с 15.00 до 17.00 будет организовано общественное голосование на приз зрительских симпатий. Победителями и призерами конкурса молодых фотохудожников станут работы, набравшие наибольшее количество зрительских голосов, и наивысшую оценку жюри.
Награждение состоится 30 мая 2017 года в 16.00.
Участники фотоконкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены призами и Дипломами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 22 мая 2017
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