23 мая состоится фотовыставка творческих работ участников конкурса молодых фотохудожников «Я –гражданин. Я – патриот»

Конкурс молодых фотохудожников «Я –гражданин. Я – патриот.» проводился с февраля по май 2017 года в рамках общегородских массовых мероприятий по молодежной политике Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и посвящен проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

Работы участников фотоконкурса оценивались в пяти:

«Забота о природе – забота о будущем», участники в возрасте от 11 до 30 лет;

«Я – юный гражданин», участники в возрасте от 11 до 14 лет;

«Патриотами не рождаются», участники в возрасте от 15 до 17 лет;

«Новое поколение Великой страны», участники в возрасте от 18 лет до 21 года;

«Мы строим будущее страны», участники в возрасте от 22 до 30 лет.

К участию в фотоконкурсе представлено 52 творческие работы. По результатам работы профессионального жюри было определено 42 фотоработы, набравшие наибольшее количество баллов, для дальнейшего участия в выставке.

Торжественное открытие фотовыставки состоится 23 мая 2017 года в 15.00 в здании вокзала станции «Пенза-I».

Выставка работает для всех желающих с 23 по 30 мая 2017 года. А в период с 23 по 26 мая 2017 года с 15.00 до 17.00 будет организовано общественное голосование на приз зрительских симпатий. Победителями и призерами конкурса молодых фотохудожников станут работы, набравшие наибольшее количество зрительских голосов, и наивысшую оценку жюри.

Награждение состоится 30 мая 2017 года в 16.00.

Участники фотоконкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены призами и Дипломами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.