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 Понедельник, 22 мая 2017
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«PROдвижение»
Сегодня в Пензе
 
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Обычные уроки не для них. Их тяжело назвать детьми, ведь они сами уже создают проекты полезные для общества. Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» собрал в одном месте лидеров команд, педагогов-кураторов из 52 школ и учреждений дополнительного образования для того, чтобы наградить лучших.

«Самое первое с чего начинают участники- это создание команды. На самом деле это не так просто. Педагоги и ребята учатся взаимодействовать друг с другом, чтобы достичь главной цели»,-подчеркнула педагог-психолог технологического обучения, Елена Сударева.

У каждой команды была своя тема. Проекты могли быть совершенно разные по форме, строению, а главное содержанию. Например, ребята из команды классической гимназии №1 создали необходимые вещи для так называемого умного дома, которые также пригодятся в обычной квартире.

«С помощью телефона по Bluetooth или Wi-Fi, Вы можете подключиться к нашей розетке и управлять её состоянием. Держатель для наушников поможет избежать технические повреждения, и чтобы они не запутались. Подсветка для шкафа нужна для того, чтобы осветить тёмные уголки Вашего ящика»,- рассказал капитан команды гимназии №1, Николай Денисов.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев не смог пропустить это мероприятие и сам лично посмотрел и проверил проекты-победители.

«Мы делаем всё, чтобы поддерживать наших детей, и мы знаем о том, что у нас много талантливых детей ещё раз сегодня убедились насколько грамотно они подходят к решению проблем. На мой взгляд главное, что деньги мы тратим не впустую, а дети создают востребованные вещи»,-поделился Глава администрации города Пензы, Виктор Кувайцев.

Подводя итоги организаторы провели анкетирование среди участников, и многие из них считают, что «PROдвижение» это полезный и перспективный проект, который помогает для развития творчества и расширяет их кругозор.

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