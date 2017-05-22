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Видеоконференция по вопросам создания Единого реестра
Сегодня в Пензе
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Управление ЗАГС Пензенской области совместно с Управлением Минюста Российской Федерации по Пензенской области приняли участие в видеоконференции по вопросам создания Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, организованной Департаментом по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, с участием Минюста России, Минфина России и Федеральной налоговой службы России. Примечательно, что ежемесячно проводятся совещания, видеоконференции для обсуждения вопросов, связанных с реализацией нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, с уполномоченными органами.
Управление ЗАГС Пензенской области совместно с Управлением Минюста Российской Федерации по Пензенской области приняли участие в видеоконференции по вопросам создания Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, организованной Департаментом по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, с участием Минюста России, Минфина России и Федеральной налоговой службы России.
Примечательно, что ежемесячно проводятся совещания, видеоконференции для обсуждения вопросов, связанных с реализацией нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, с уполномоченными органами.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 22 мая 2017
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