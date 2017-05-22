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 Понедельник, 22 мая 2017
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Во дворе многоквартирного дома № 21 по улице 8 Марта проведена встреча с жителями по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Сегодня в Пензе
 

Во дворе многоквартирного дома № 21 по улице 8 Марта проведена встреча с жителями по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды». 

Собственники квартир данного дома вовремя предоставили пакет необходимых документов и стали участниками программы, направленной на улучшение комфортности проживания на территории МКД. 

Во встрече участвовали глава администрации Ленинского района Надежда Борисовна Москвитина, Начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Васильевич Гришин,  начальник отдела Социального управления г. Пензы по Ленинскому району Г. Р. Ларина. 

В ходе общения жителям даны разъяснения по мероприятиям, проводимым в рамках муниципальной программы. 

Активные жители МКД обратились к представителям власти с волнующими вопросами и просьбами, на которые были даны разъяснения, исполнение некоторых поручений взяты под личный контроль руководства. 

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