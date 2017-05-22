|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В результате пожара в Бессоновском районе погибли трое мужчин
Сегодня в Пензе
|
В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Сосновка Бессоновского района, обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области начата доследственная проверка. Установлено, что в омент пожара в доме находились двое родных братьев 1973, 1975 годов рождения и их сосед 1959 года рождения. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Сосновка Бессоновского района, обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области начата доследственная проверка.
Установлено, что в омент пожара в доме находились двое родных братьев 1973, 1975 годов рождения и их сосед 1959 года рождения.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 22 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru