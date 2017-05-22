В результате пожара в Бессоновском районе погибли трое мужчин

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при пожаре, возникшем в жилом доме, расположенном в селе Сосновка Бессоновского района, обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области начата доследственная проверка.

Установлено, что в омент пожара в доме находились двое родных братьев 1973, 1975 годов рождения и их сосед 1959 года рождения.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.