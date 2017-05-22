Пензу посетил космонавт Юрий Лончаков

Космос не так далек от нас, как кажется на первый взгляд. Уделить этой теме особое внимание решили на 22-м международном симпозиуме «Надёжность и качество», который проходит в Пензе. Принять участие в научном обсуждении пригласили почетного гостя, который, фигурально выражаясь, лично осязал космос. Лончаков Юрий Валентинович не единожды покидал нашу планету, а сейчас является начальником центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«22-й международный симпозиум «Надёжность и качество». Мы считаем, что у нас в космонавтике надежность и качество – это краеугольные столпы всех направлений науки и техники. Поэтому мы сюда им прибыли», - отметил Юрий Лончаков, начальник центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

На данном симпозиуме обсудят перспективы развития современной космонавтики и приборостроения. С развитием космических технологий Пенза приобрела звание некого центра в оказании помощи людям за пределами земли. В этом большая заслуга Пензенского Государственного университета.

«Около восьми кафедр работают на тематику разработки радиоаппаратуры, приборов и датчиков. Нет ничего удивительного в том, что здесь собираются представители различных научно-технических направлений для ведения диалога об улучшении качества и надежности всех систем и радиоаппаратур», - отметил Александр Гуляков ректор Пензенского Государственного университета.

«Здесь встретятся представители наших крупнейших корпораций, которые связаны с разработкой и производством аппаратуры для программы развития космоса. Пенза занимает здесь достойное место», - отметил Николай Симонов, председатель правительства Пензенской области.

22-й симпозиум «Надёжность и качество» уже начался и продлиться до 31 мая.