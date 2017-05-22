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ПРИМЕР ДЛЯ КОЛЛЕГ
Сегодня в Пензе
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В пример — коллегам, на страх — преступникам! В Пензе прошёл конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по исполнению административного законодательства и экспертно-криминалистических подразделений. Участие в конкурсе принимали представители городских и районных отделов полиции.
Начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области, Александр Кизеев, отметил: «Очень важно, что здесь встретились лучшие сотрудники полиции. Пообщались, обменялись опытом и показали свои знания нормативно-правовой базы, а также умения в огневой стрельбе».
В ходе конкурса полицейские продемонстрировали свои знания и умения в специальной подготовке, показали владение приемами борьбы и умение оказывать первую медицинскую помощь, а также состязались в меткости и быстроте стрельбы из табельного оружия.
Победителям предстоит защищать честь пензенской полиции на конкурсах профессионального мастерства всероссийского уровня.
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