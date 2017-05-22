Полным ходом!

На улице Пушкина с самого утра работает строительная техника. Движение для водителей сохранили. Правда, какое-то время передвигаться здесь придётся с небольшим неудобством. Верхний слой асфальта аккуратно срезали, – дорогу готовят к укладке нового покрытия.

«Работы планируется завершить до 30 июня», – сказал директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтирована и улица Бекешская. Строители уже приступили к асфальтировке дороги с использованием щебеночно-мастичной смеси. Бордюрный камень, который здесь демонтировали, чтобы уложить новый, в этом году будет использован вторично.

«По опыту прошлых лет, его просто выдирали, ломали. А в этом году очень качественно сделали, аккуратно срезали. Поэтому этот камень сможет пойти в школы, детские сады и избирательные округа», – отметил депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.

Всего в ремонте по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе задействовано 11 бригад. Предполагается отремонтировать 64 объекта, общей протяженностью более 66 км.