Полным ходом!

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Сегодня в Пензе
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На улице Пушкина с самого утра работает строительная техника. Движение для водителей сохранили. Правда, какое-то время передвигаться здесь придётся с небольшим неудобством. Верхний слой асфальта аккуратно срезали, – дорогу готовят к укладке нового покрытия.
«Работы планируется завершить до 30 июня», – сказал директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтирована и улица Бекешская. Строители уже приступили к асфальтировке дороги с использованием щебеночно-мастичной смеси. Бордюрный камень, который здесь демонтировали, чтобы уложить новый, в этом году будет использован вторично.
«По опыту прошлых лет, его просто выдирали, ломали. А в этом году очень качественно сделали, аккуратно срезали. Поэтому этот камень сможет пойти в школы, детские сады и избирательные округа», – отметил депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.
Всего в ремонте по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе задействовано 11 бригад. Предполагается отремонтировать 64 объекта, общей протяженностью более 66 км.
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