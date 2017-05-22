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 Понедельник, 22 мая 2017
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«Туриада – 2017»
Сегодня в Пензе
 
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Здесь, в Хвалынске, среди меловых гор и вековых сосен развернулось главное событие весны – «Туриада – 2017». Сюда из 14 регионов России приехала активная и неравнодушная к спортивному туризму молодежь. Пензенский край представила команда из 40 участников. В этом году «туриадцев» ждала большая насыщенная программа. Больше 700 человек соревновались в различных разновидностях спортивного туризма.

«Соревнования проходили по видам водных дистанций,маршрутов. Были заочные лыжные дистанции, пешеходный, познавательный туризм, и велотуризм» ,- рассказывает старший методист станции юных туристов Пензенской области, Павел Скубашевский.

4 дня ребята жили в палаточном лагере под открытым небом в непростых погодных условиях.

«В первую ночь температура опустилась до +6, шёл дождь, было достаточно некомфортно, но ребята все бывалые, лагерь разбили посуху, и в принципе, большого дискомфорта никто не испытал», - отметил старший методист станции юных туристов Пензенской области, Павел Скубашевский.

В этом году «Туриаде» исполнилось 5 лет, и за все эти годы в копилке пензенской команды были разные награды, но в этот раз наши ребята проявили себя на все 100 % в направлении познавательного туризма. По двум его видам пензенцы завоевали 1 места.

«Мы выбрали для презентации Музей одной картины, как один из неординарных объектов в мире. Он стоит на 3 месте в списке неординарных объектов «Форбс», - рассказывает Аня Жигалёва, участница команды по познавательному туризму (Пензенская область).

За презентацию видеоролика о музее команду Пензенской области жюри удостоило почётным 1 местом. На следующий день ребята, не покидая лагеря, должны были разработать региональный маршрут выходного отдыха для семьи и туристов. И снова победа – все судьи безоговорочно оценили работу нашей команды высшим баллом.

«Нужно понимать, что познавательный туризм очень комплексный. Тут нужно быть очень эрудированным человеком, знать азы проектирования туристких маршрутов и уметь презентовать свой регион. Мы должны были скомбинировать наши знания и умения, выразить это в едином продукте, который мы здесь защитили», - подчеркнула Наталья Уткина, руководитель команды по познавательному туризму (Пензенская область).

«Туриада – 2017» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича. И можно с полной уверенностью сказать, что спортивно-туристкий лагерь доказал свою популярность. В этом году «Туриада» вышла за рамки Приволжского федерального округа. Впервые здесь принимали участие команды из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Молодежь не может и не должна сидеть на одном месте. Ни Интернет, ни соцсети не заменят настоящего драйва и живого общения. Уверен, что за 4 дня «Туриады» вы в этом убедились, а значит, у вас впереди ещё много туристических маршрутов, новых открытий и побед», - отметил Валерий Радаев, врио Губернатора Саратовской области.

За все существование «Туриады» увеличилось число занимающихся спортивным туризмом, более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания.

«Спортсмены, которые сегодня становятся чемпионами и лидерами, достойно представляют наш Приволжский округ на всех соревнованиях федерального уровня, в том числе и на международных. На протяжении пяти последних лет команды ПФО занимают призовые места в спартакиадах РФ и в том числе, на Олимпиаде в Сочи», - подчеркнул Игорь Паньшин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Туриада» снова доказала, что физическая сила, выносливость и командный дух – основа туристкого братства. Пройдя все испытания, «туриадцы» вернутся домой с новыми друзьями и новыми впечатлениями. На следующий год в планах у организаторов, придать этому туристскому слёту всероссийский масштаб.

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