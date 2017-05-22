Иван Белозерцев обратил внимание на проблему снижения интереса к книге в современном обществе

Губернатор отметил, что для популяризации чтения необходимо развивать инфраструктуру чтения, заниматься информационным продвижением различных культурных событий, работать с детьми и подростками в интересной им форме.

Отдельное внимание при этом необходимо уделить библиотечному делу, подчеркнул глава региона.

«Наша задача – сохранить библиотеки в отдаленных населенных пунктах, внедряя новые формы работы и современные информационные технологии, повысить престиж и посещаемость этих учреждений культуры», – уточнил Иван Белозерцев.

Он отметил, что сегодня библиотека является не только и не столько книгохранилищем, сколько центром образования, культурного и духовного развития населения.

По поручению главы региона руководство министерства культуры Пензенской области провело ряд встреч с главами федеральных ведомств.

Одно из совещаний состоялось с руководителем Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Михаилом Топорковым.

В ходе диалога стороны договорились о создании в 2018 году в муниципальных образованиях региона модельных библиотек за счет средств федерального бюджета.

Модельная библиотека – это многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр. Учреждения современного типа призваны обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовать повышению уровня жизни на селе.

Кроме того, с использованием средств федерального бюджета в 2018 году запланирована реализация еще нескольких значимых проектов.

В первую очередь, это мероприятия в честь 120-летия со дня основания Пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого – издание альбома по истории и современности училища, организация всероссийской выставки-конкурса «Из XIX века в XXI». Мероприятия расскажут о традициях и уровне пензенской художественной школы, в них примут участие ведущие художники России.

На 2018 год заявлены ежегодные масштабные события – VIII фестиваль джазовой музыки «Джаз-май. Пенза», VIII Международный симпозиум по художественному стеклу в Никольске, Тихвинская ярмарка, Купринский литературный праздник, Фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», Военно-исторический фестиваль «Марсово поле».