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24 мая - старт Летнему трудовому семестру студенческих отрядов
Сегодня в Пензе
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Линейка, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов пройдет на площади перед Домом молодежи. В 2017 году в Летний трудовой семестр планируется трудоустроить около 500 человек по педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, сервисному направлениям и в отряды проводников. Представители педагогических отрядов уже трудятся в составе Всероссийского студенческого педагогического отряда «Орленок» в одноименном Всероссийском детском центре. И в этом году также будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерям Пензенской области и Краснодарского края. Бойцы студенческого строительного отряда «Спектр» примут участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург». Представители сельскохозяйственных отрядов, помимо работы в Пензенской области, планируют сбор фруктов в Воронежской области, а сводный сервисный отряд в конце июня отправится в Республику Крым для работы в гостинице «Ялта-Интурист» в составе Всероссийского сервисного отряда. Организаторы мероприятия - Пензенское региональное отделение Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства образования и Многофункционального молодежного центра Пензенской области.
Линейка, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов пройдет на площади перед Домом молодежи.
В 2017 году в Летний трудовой семестр планируется трудоустроить около 500 человек по педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, сервисному направлениям и в отряды проводников.
Представители педагогических отрядов уже трудятся в составе Всероссийского студенческого педагогического отряда «Орленок» в одноименном Всероссийском детском центре. И в этом году также будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерям Пензенской области и Краснодарского края. Бойцы студенческого строительного отряда «Спектр» примут участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург». Представители сельскохозяйственных отрядов, помимо работы в Пензенской области, планируют сбор фруктов в Воронежской области, а сводный сервисный отряд в конце июня отправится в Республику Крым для работы в гостинице «Ялта-Интурист» в составе Всероссийского сервисного отряда.
Организаторы мероприятия - Пензенское региональное отделение Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства образования и Многофункционального молодежного центра Пензенской области.
Новость: Министерство образования Пензенской области 22 мая 2017
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