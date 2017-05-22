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 Понедельник, 22 мая 2017
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КЛУБНАЯ ВЕЧЕРИНКА АКТИВИСТОВ
Сегодня в Пензе
 
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Дамы в сопровождении кавалера в форме собираются провести время в одном из пензенских клубов. В обществе несовершеннолетних завсегдатаев. Которых в такие заведения пускают беспрепятственно. Поскольку эти клубы – подростковые. Представители общественности решили проверить, как организован досуг школьников в шаговой доступности от дома.

Мы занимаемся двумя видами деятельности: общефизическая подготовка с элементами фехтования и декоративно-прикладное творчество. Роспись по дереву, лепка из глины, изготовление костюмов. Посещаем различные мероприятия, - Елена Соловьева педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДЮТТ г.Пензы

По словам педагогов, подростковые клубы готовы занять школьников с пользой для дела. Если нет подходящего кружка по интересам в этих стенах, по соседству обязательно найдется подходящая секция.

На самом деле, здесь же много всего. И направления разные. У нас направление основное – социально-педагогическое, воспитание детей. А воспитание осуществляем через труд и физическую культуру. И все это связываем при помощи различных конкурсов, - Михаил Тарасов педагог-организатор МБОУ ДО ЦДЮТТ г.Пензы

Воспитанники клуба «Гайдар» частенько не ночуют дома. Но у родителей это беспокойства не вызывает. Дети – в походе. Под присмотром тренеров и наставников. Скоро опять несколько групп уйдут в леса на целых три дня.

– А с тобой мама идет? – Нет. – Тебя так отпускают? – Да. – А ты когда-нибудь уже ходила в поход? – Да, я ходила в однодневный поход два раза. – Понравилось? – Да.

Энтузиазма ни школьникам, ни руководителям не занимать. Но чтобы занятия приносили удовольствие и давали полезные навыки, нужны и материальные ценности. Но с финансированием, отметили проверяющие, в клубах обстоит не все гладко…

Шефской или спонсорской помощи нигде нет… И чтобы детей обеспечить, например, красками, материалами для поделок, все равно, приходится это делать родителям. Со спортивными клубами то же самое. Все секции бесплатные. Но, естественно, требуется ремонт - Ольга Логвина зам. председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области

Пенза считается родоначальницей создания сети подростковых клубов в стране. Но в последнее время, отмечают активисты-общественники, происходит преобразование их в спортивные и художественные школы. Что снижает демократичность и доступность этих заведений.

Хорошо, что дети есть, и детей - много. Много секций. Не очень хорошо то, что ни в одном клубе мы не обнаружили пребывания детей трудновоспитуемых, с какими-то проблемами, из проблемных семей. Вот это тенденция последнего времени преобразования подростковых клубов в организации спортивного направления, отсекла таких детей от посещения. Потому что педагоги на местах говорят, что таким детям трудно постоянно соблюдать дисциплину, регулярно ходить на занятия, регулярно выполнять какие-то требования и так далее - Ольга Логвина зам. председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области

Необходимо не только сохранить, но и развивать институт подростковых клубов в Пензе, считают представители общественного совета при региональном УМВД. Но для этого властям нужно больше внимания уделять таким детским объединениям. В том числе – и в денежном вопросе.

 

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