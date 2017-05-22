Весь год ученики школ первого избирательного округа получали пятерки, побеждали в олимпиадах, участвовали в спортивных турнирах городского, областного, Российского и даже международного уровней для того, что бы в преддверии последнего звонка получить почетное звание «Лучший ученический класс 2017». Конкурс под таким название проходит уже в 7 раз при поддержке депутата Законодательного Собрания региона Вадима Николаевича Супикова. В этом году он стал самым многочисленным и собрал 689 участников из 11 школ Железнодорожного района.

«Совсем скоро мы услышим имена лидеров, но сейчас, я бы хотел от всей души сказать слова благодарности учителям за то, что сумели объединить Вас, ребята. И нацелить на нужный результат. А для юных Пензенцев — это стимул и серьезная мотивация для будущих весомых достижений», — сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

В этот день свою долю оваций получил каждый из участников конкурса «Лучший ученический класс». Ребят наградили в трех индивидуальных номинациях.

Номинация «Лучший спортсмен» в этом году собрала 18 человек, они – победители спортивных турниров различных уровней. Руслан Агеев и Ангелина Кукушкина — неоднократные победители и призеры турниров различного ранга по спортивным танцам.

«Ездили по всей России. Мы восьмикратные чемпионы Российских турниров, многократные призеры различных уровней. Мы очень гордимся своими результатами. Бальный танец — это жизнь. В танце мы отражаем чувства и мысли», — сказали ученики 5 «А» класса школы № 35 города Пензы Руслан Агеев и Ангелина Кукушкина.

В номинации «Творческая личность» отличились 16 человек, они призеры региональных, и даже всероссийских фестивалей.

А вот номинация «Умники и умницы» из года в год становится одной из самых многочисленных. В этом году на сцену за дипломами и ценными призами вышли 19 учеников школ первого избирательного округа. Среди номинантов и Игорь Жеряков — призер международного дистанционного конкурса «Олимпис-2016» по биологии, математике, призер олимпиады по физической культуре и ОБЖ.

«Я участвовал во многих интерактивных олимпиадах, принимал участие в 6 олимпиадах по различным предметам, участвовал в городских и школьных этапах олимпиад»,— сказал ученик 10 «А» класса школы № 41 города Пензы Игорь Жеряков.

Лучшие классы выявили в номинациях: «За хорошую учебу», «За творческую активность», также наградили лучший коммуникативный и спортивный классы.

Но кто же занял призовые места? Это организаторы держали в строжайшем секрете.

По итогам конкурса «Лучший ученический класс» 3 место поделили: 9 «В» школа № 10 и 11 «А» гимназия № 44.

«Масса эмоций. Мы участвуем уже 4 раз. Каждый год непередаваемые ощущения от этого праздника. Первый раз мы заняли номинация «Лучший коммуникативный класс», а два года подряд мы занимаем 3 место. Большое спасибо Вадиму Николаевичу за такой хороший, красивый праздник», — сказали призеры конкурса «Лучший ученический класс» 9 «В» класс школа № 10

Второе место – и ценные подарки и фотографию на память завоевали 7 «Г» школа № 10 и 8 «Б» класс школа № 77.

А Первое место в упорной борьбе впервые за всю историю конкурса занял 6 «Б» класс школа № 35. Классный руководитель Светлана Тихомирова знает секрет успеха.

«Сами ребята молодцы, стараются и принимают активное участие везде!», — сказала классный руководитель Светлана Тихомирова.

Главный приз за победу – поездка классом в любой город России. Ребята пока еще не сделали свой выбор.

«Пока не знаем, но, наверное, планируем в город Сочи. Мы шли на конкурс не за первым местом, мы хотели себя показать. Показать то, что мы умеем. Мы участвовали в различных конкурсах и в школе, и вне школы. Ездили на фестивали, участвовали в соревнованиях. Мы хорошо учились, проявляли свои творческие умения», — сказала ученица 6 «Б» класса школа № 35 города Пензы Алена Попова.

В этом году конкурс стал самым многочисленным. Участие в нем приняли 27 классов. А за 7 лет за звание лучшего ученического класса боролись более 3 тысяч человек.

«Вы видите, как все от мала до велика заряжены. Сколько в них положительной энергии, сколько стремления к знаниям, спорту. Это будущее нашего региона, нашей России. А та радость, которая сегодня передается подрастающему поколению – для нас на все золота! », — сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Все участники конкурса «Лучший ученический класс» получили от депутата Законодательного Собрания Вадима Супикова памятные призы. Дети смогли прокататься на аттракционах. Ученики не скрывали своих эмоций.

Уже на этой неделе в школах города пройдут последние звонки. А сразу после каникул, ученики школ первого избирательного округа вновь начнут борьбу за победу в конкурсе «Лучший ученический класс 2018». Может быть победа достанется именно вам?