Россельхознадзор на страже соблюдения земельного законодательства

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в области соблюдения земельного законодательства РФ специалистами отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области большое внимание уделяется ранее выданным предписаниям об устранении выявленных нарушений.

Так, в ходе проведения внеплановой проверки в отношении гражданки Я., основанием для которой явилось истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания, было установлено, что предписание №1 от 29.07.2016 года, в котором предписывалось освободить от сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 58:02:0190101:59 площадью 4,8 гектара, расположенный в границах Веденяпинской сельской администрации Спасского района, не выполнено.

По результатам проверки на данное физическое лицо был составлен административный протокол по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены по подведомственности мировому судье судебного участка Спасского района Пензенской области. В ходе судебного разбирательства вина собственника участка была доказана. Решением судьи наложен административный штраф в размере 5000 рублей, постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме