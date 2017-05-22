Доступный мир искусств

В 2017 году из федерального бюджета будет выделено более 30 млн. рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли в целом. Часть средств направят на реализацию проекта по созданию в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017