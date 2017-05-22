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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 23 мая 2017
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Доступный мир искусств
Сегодня в Пензе
 

В 2017 году из федерального бюджета будет выделено более  30 млн. рублей на  поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли в целом. Часть средств направят на реализацию проекта по созданию в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
2017-05-23
Спорт в массы
 В Белинском районе открыли летний спортивный сезон
 
2017-05-23
Есть вопросы - на прием
 Глава администрации Башмаковского района А.С. Саванков проведёт личный приём предпринимателей
 
2017-05-23
Вручили листовки
 На территории Башмаковского района состоялась акция по безопасному поведению граждан на объектах железнодорожного транспорта
 
2017-05-23
Доступный мир искусств
 В Пензенском драматическом театре поставят спектакли для детей с аутизмом
 
2017-05-23
Россельхознадзор на страже соблюдения земельного законодательства
  Невыполнение предписания должностного лица наказуемо
 
2017-05-23
Лучший ученический класс
Победу одержал 6 «Б» класс школы № 35
 
2017-05-22
КЛУБНАЯ ВЕЧЕРИНКА АКТИВИСТОВ
Представители общественных объединений Пензы проверили работу подростковых клубов
 
2017-05-22
24 мая - старт Летнему трудовому семестру студенческих отрядов
 Линейка, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов пройдет на площади перед Домом молодежи
 
2017-05-22
Иван Белозерцев обратил внимание на проблему снижения интереса к книге в современном обществе
 В Пензенской области планируется создание модельных библиотек
 
2017-05-22
«Туриада – 2017»
Пензенцы завоевали награду в спортивно-туристком лагере ПФО
 
2017-05-22
Полным ходом!
Представители администрации проверили ремонт дорог
 
2017-05-22
ПРИМЕР ДЛЯ КОЛЛЕГ
В Пензе прошёл конкурс профмастерства среди полицейских
 
2017-05-22
Пензу посетил космонавт Юрий Лончаков
Он примет участие в 22-м международном симпозиуме "Надёжность и качество"
 
2017-05-22
В результате пожара в Бессоновском районе погибли трое мужчин
 В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших
 
2017-05-22
Во дворе многоквартирного дома № 21 по улице 8 Марта проведена встреча с жителями по вопросу участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
 Началось формирование городской среды
 

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