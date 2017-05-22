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Доступный мир искусств
Сегодня в Пензе
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В 2017 году из федерального бюджета будет выделено более 30 млн. рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли в целом. Часть средств направят на реализацию проекта по созданию в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.
В 2017 году из федерального бюджета будет выделено более 30 млн. рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли в целом. Часть средств направят на реализацию проекта по созданию в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского адаптивных версий спектаклей для детей с расстройствами аутистического спектра.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
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