Вручили листовки

В целях профилактики противоправной деятельности на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Башмаковского района состоялась акция по безопасному поведению граждан на объектах железнодорожного транспорта с вручением и размещением листовок. В акции приняли участие помощник главы администрации района по профилактике правонарушений Костерина Н.В., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Помещикова Г.И., главный специалист по работе с молодежью администрации района Нагдасева О.И. и ведущий специалист по охране труда Гришечкина А.А.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017