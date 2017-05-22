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Вручили листовки
Сегодня в Пензе
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В целях профилактики противоправной деятельности на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Башмаковского района состоялась акция по безопасному поведению граждан на объектах железнодорожного транспорта с вручением и размещением листовок. В акции приняли участие помощник главы администрации района по профилактике правонарушений Костерина Н.В., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Помещикова Г.И., главный специалист по работе с молодежью администрации района Нагдасева О.И. и ведущий специалист по охране труда Гришечкина А.А.
В целях профилактики противоправной деятельности на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Башмаковского района состоялась акция по безопасному поведению граждан на объектах железнодорожного транспорта с вручением и размещением листовок. В акции приняли участие помощник главы администрации района по профилактике правонарушений Костерина Н.В., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Помещикова Г.И., главный специалист по работе с молодежью администрации района Нагдасева О.И. и ведущий специалист по охране труда Гришечкина А.А.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
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