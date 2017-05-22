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Сегодня в Пензе
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В соответствии с утверждённым графиком, глава администрации Башмаковского района А.С. Саванков проведёт личный приём предпринимателей по вопросам развития бизнеса на территории Башмаковского района. Приём состоится 26.05.2017г. в 11.00ч по адресу: р.п. Башмаково, ул. Советская, 17, администрация Башмаковского района, кабинет главы администрации. Предварительно на приём можно записаться по тел. (884143)4-13-40, (884143)4-13-11, адрес электронной почты: bashm_adm@sura.ru, либо подать заявку в письменной форме в приёмную главы. В соответствии с п.2 ст.13 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В соответствии с утверждённым графиком, глава администрации Башмаковского района А.С. Саванков проведёт личный приём предпринимателей по вопросам развития бизнеса на территории Башмаковского района. Приём состоится 26.05.2017г. в 11.00ч по адресу: р.п. Башмаково, ул. Советская, 17, администрация Башмаковского района, кабинет главы администрации.
Предварительно на приём можно записаться по тел. (884143)4-13-40, (884143)4-13-11, адрес электронной почты: bashm_adm@sura.ru, либо подать заявку в письменной форме в приёмную главы.
В соответствии с п.2 ст.13 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
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