Спорт в массы

В Белинском районе состоялись мероприятия, посвященные Дню открытия летнего спортивного сезона. В торжественном открытии с приветственным словом ко всем присутствующим обратилась директор Управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Белинского района Ольга Шичёва, отметив, что целью данного мероприятия является популяризация физической культуры и массового спорта среди широких слоев населения. Программа включила в себя соревнования по пляжному волейболу, мини – футболу, прием нормативов ГТО. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017