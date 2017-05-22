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Спорт в массы
Сегодня в Пензе
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В Белинском районе состоялись мероприятия, посвященные Дню открытия летнего спортивного сезона. В торжественном открытии с приветственным словом ко всем присутствующим обратилась директор Управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Белинского района Ольга Шичёва, отметив, что целью данного мероприятия является популяризация физической культуры и массового спорта среди широких слоев населения. Программа включила в себя соревнования по пляжному волейболу, мини – футболу, прием нормативов ГТО. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.
В Белинском районе состоялись мероприятия, посвященные Дню открытия летнего спортивного сезона. В торжественном открытии с приветственным словом ко всем присутствующим обратилась директор Управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Белинского района Ольга Шичёва, отметив, что целью данного мероприятия является популяризация физической культуры и массового спорта среди широких слоев населения. Программа включила в себя соревнования по пляжному волейболу, мини – футболу, прием нормативов ГТО. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
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