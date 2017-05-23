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Обнаружено тело женщины после возгорания в квартире
Сегодня в Пензе
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22 мая около 23 часов в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Руднева города Заречного, произошло возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяйки квартиры. Со слов соседей женщина злоупотребляла спиртными напитками. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по данному факту проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
22 мая около 23 часов в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Руднева города Заречного, произошло возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяйки квартиры. Со слов соседей женщина злоупотребляла спиртными напитками. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по данному факту проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
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