Обнаружено тело женщины после возгорания в квартире

22 мая около 23 часов в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Руднева города Заречного, произошло возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяйки квартиры. Со слов соседей женщина злоупотребляла спиртными напитками. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по данному факту проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017