Дети из Белинского района смогут отдохнуть на море

Выделено 7 путевок в пансионат с лечением «Приморский», в том числе 2 на июнь, 1 на июль и 4 на сентябрь. Смена отдыха длится 21 день. Бесплатные путевки будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 16 лет.

Для справки: пансионат "Приморский" расположен в поселке Кабардинка на берегу Цемесской бухты, в живописной курортной зоне курорта Геленджик. Пансионат располагает собственным, благоустроенным, галечным пляжем, оборудованным для загара и купания. Место купания обозначено буйками. На пляже дежурят спасатели и медики. В столовой организовано пятиразовое полноценное питание. Проводятся занятия в кружках, организуются экскурсии.