|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» начнет работу 9 июня
Сегодня в Пензе
|
Константин Грошев побывал в жилых корпусах, кухонном и медицинском блоках. К открытию сезона в лагере проводятся необходимые противопожарные мероприятия, санитарная обработка территории, опиловка деревьев и благоустройство территории, а так же текущий ремонт корпусов, столовой и туалетов. В ходе осмотра Константин Грошев дал ряд поручений по подготовке лагеря. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» начнет работу 9 июня.
Константин Грошев побывал в жилых корпусах, кухонном и медицинском блоках. К открытию сезона в лагере проводятся необходимые противопожарные мероприятия, санитарная обработка территории, опиловка деревьев и благоустройство территории, а так же текущий ремонт корпусов, столовой и туалетов. В ходе осмотра Константин Грошев дал ряд поручений по подготовке лагеря. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» начнет работу 9 июня.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru