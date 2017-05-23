Константин Грошев побывал в жилых корпусах, кухонном и медицинском блоках. К открытию сезона в лагере проводятся необходимые противопожарные мероприятия, санитарная обработка территории, опиловка деревьев и благоустройство территории, а так же текущий ремонт корпусов, столовой и туалетов. В ходе осмотра Константин Грошев дал ряд поручений по подготовке лагеря. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» начнет работу 9 июня.

Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017