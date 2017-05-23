В Пензенской области планируется создание модельных библиотек

Состоялось совещание Губернатора с руководителем Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Михаилом Топорковым.

В ходе диалога стороны договорились о создании в 2018 году в муниципальных образованиях региона модельных библиотек за счет средств федерального бюджета.

Модельная библиотека – это многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр. Учреждения современного типа призваны обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовать повышению уровня жизни на селе. Иван Белозерцев отметил, что сегодня библиотека является не только и не столько книгохранилищем, сколько центром образования, культурного и духовного развития населения.