|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Свои обязательства регион выполняет в полном объеме, график соблюдается» И. Белозерцев
Сегодня в Пензе
|
Иван Белозерцев подчеркнул, что генеральному подрядчику необходимо обратить особое внимание на своевременность приобретения оборудования и его установку, а также проведение пуско-наладочных работ. Ввопросы строительства перинатальных центров были рассмотрены на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. На брифинге по его итогам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Пензенская область относится к группе регионов, где центры будут сданы осенью.
Иван Белозерцев подчеркнул, что генеральному подрядчику необходимо обратить особое внимание на своевременность приобретения оборудования и его установку, а также проведение пуско-наладочных работ.
Ввопросы строительства перинатальных центров были рассмотрены на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. На брифинге по его итогам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Пензенская область относится к группе регионов, где центры будут сданы осенью.
Новость: Марина Колдаева 23 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru