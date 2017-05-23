«Свои обязательства регион выполняет в полном объеме, график соблюдается» И. Белозерцев

Иван Белозерцев подчеркнул, что генеральному подрядчику необходимо обратить особое внимание на своевременность приобретения оборудования и его установку, а также проведение пуско-наладочных работ.

Ввопросы строительства перинатальных центров были рассмотрены на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. На брифинге по его итогам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Пензенская область относится к группе регионов, где центры будут сданы осенью.