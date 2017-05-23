Так ли просто записаться на прием к специалисту. Координаторы проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» проверили, насколько условия в пензенских поликлиниках соответствуют отзывам пациентов. Проект был запущен в марте, чтобы получить независимую оценку работы учреждений образования и здравоохранения.

«Одна из проблем связана с доступностью. Люди жалуются на острый дефицит специалистов, что трудно попасть где-то к офтальмологу, где-то к неврологу. Сегодня была странная картина, нам говорили, что к офтальмологу попасть трудно. При этом в очереди было четыре человека. Полного коридора желающих попасть к специалисту мы не увидели», – рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Внезапная проверка по факту оказалась очень даже ожидаемой. Приезду представителей народного фронта на местах удивились мало, отвечали на вопросы и на проблемы не жаловались. Типичная сцена из Гоголевского «Ревизора». Вывод напрашивается замерный – к приезду инспекции явно подготовились.

«То, что сейчас происходит в Пензе, это в результате оптимизации, когда все поликлиники стали структурно одним единым юридическим лицом, то есть, грубо говоря, одной организацией. И, соответственно, когда будет считаться общий результат, этот общий результат не даст возможности посмотреть, в какой из поликлиник есть какие проблемы», – сказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

И всё же видимые недочеты не оставили в целом о Пензе плохого впечатления. Координаторы проекта отметили достойный уровень работы по сравнению с другими регионами.

«У нас не было впечатления, что всё бездарно организовано. Впечатление было в общем неплохое. Но при этом мы постоянно чувствовали, что к приезду «ревизора» готовились», – заметил Виктор Климов.

Поделиться мнением о работе больницы или поликлиники может каждый на сайте проекта «Народная оценка качества». Представители фронта заверили, что на замечания и жалобы будут реагировать оперативно.