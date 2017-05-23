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Бесплатно и без очереди
Сегодня в Пензе
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В регионе продолжается всероссийская акция «Май — месяц здорового сердца». Бесплатно и без очереди узнать своё артериальное давление и проконсультироваться у врача можно было в региональном отделении Пенсионного фонда.
«Здесь специалисты рассказывают населению о факторах риска развития артериальной гипертонии и о том, к чему может привести беспечное отношение человека к своему артериальному давлению – к инфаркту и инсульту»,- рассказывает Эльмира Глазкова, врач по медицинской профилактике.
Всего в области в рамках месячника по борьбе с артериальной гипертонией организовано 13 точек, где жители могут получить квалифицированную помощь специалиста.
«Мы рассказываем, какой образ жизни вести, сколько минут ходить, как правильно питаться. Стараемся ориентировать на здоровый образ жизни», - говорит Анна Вострикова, врач общей практики.
Организаторы «Май — месяц здорового сердца» надеются, что акция не оставит равнодушными пензенцев, и они станут внимательнее относиться к своему здоровью.
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