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Не повезло с соседями...
Сегодня в Пензе
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Попасть на приём в детскую поликлинику на улице Антонова жители микрорайона ГПЗ-24 могут с переменным успехом. Виной тому не сезон отпусков и не проблемы с кадрами. Причина плавающего графика — канализационный мусор, периодически плавающий по кабинетам медицинского учреждения.
«Раз в месяц — точно! — пожаловалась санитарка Ольга Маркина. — То трубу прорвёт, то раковины забиваются... Постоянно затапливает!»
С соседями поликлинике явно не повезло! Девять этажей сверху — и все отходы рано или поздно всплывают на первом... Что только не находят сантехники в злосчастной канализации!
«Сегодня сантехник вытащил два огромных полотенца, а из раковины — от макарон до кошачьего помёта. Еле выгребли! Сегодня у нас прививочный день. Дети пришли на прививки, а у нас в процедурном кабинете — антисанитария!» — пояснила Ольга Маркина.
То, что случай этот не единичный, подтверждают и сами посетители поликлиники. Из-за регулярных потопов назначенные приёмы приходилось переносить уже не раз.
«Мы сталкиваемся с этим уже второй раз! Мы приходим на прививку, а нам говорят, что не могут принять», — отметила посетительница поликлиники.
В надежде на понимание сотрудники поликлиники неоднократно обращались к жителям, но всё тщетно. Обещанные собрания с собственниками так и не проводились.
Вычислить своих беспечных соседей жаждут и остальные жители первого этажа, которым также, как и работникам поликлиники, приходится ежемесячно производить генеральную уборку.
Хозяйка квартиры на первом этаже, Тамара Кулиева, возмущена поведением жителей: «Только сделали хороший ремонт — снова надо наводить порядок! Люди совсем не уважают друг друга! Неужели так сложно вынести мусор? Ну давайте я лично буду бегать по этажам и собирать мешки... Сантехников тоже уважать надо! Почему они должны плавать в фекалиях?»
Сантехники на просьбы жителей реагируют быстро, вновь и вновь расчищая забитые мусором стояки... А вот сами обитатели многоэтажки к обращениям соседей пока остаются равнодушными.
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