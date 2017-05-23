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Гиревой спорт
Сегодня в Пензе
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В непринуждённой обстановке сотрудники Управления Федеральной Службы Исполнения и Наказания соревнуются за главный приз, в рамках спартакиады памяти Героя России Александра Сергеева.
В начале соревнования всех сотрудников взвешивают для того чтобы разделить на равные весовые категории по программе двоеборья: толчок двумя руками одновременно и рывок левой и правой рукой поочередно по действующим правилам гиревого спорта
Вес каждой гири составляет 24 килограмма. Готовиться к соревнованиям данного типа трудная задача, но для сотрудников УФСИН нет ничего невозможного.
«Готовиться тяжело, приходиться сочетать с графиком, чтобы тренировки и работу совмещать. Приходиться заново изучать, готовиться и делать акцент на гири. В нашей службе даёт уверенности в себе»,- поделился сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области, Александр Потапов.
В командном зачете приз нашёл своего победителя. Победу одержали сотрудники отдела специального назначения "ФОБОС" УФСИН России по Пензенской области, второе место заняли сотрудники отдела по конвоированию, третье - команда следственного изолятора №1.
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