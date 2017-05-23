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 Вторник, 23 мая 2017
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ВЫПУСК-2017
Сегодня в Пензе
 
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Уже буквально через месяц пензенские школьники попрощаются со своими учебными заведениями. Традиционно такое событие отмечают с размахом. Торжественные балы по случаю выпуска 2017 года пройдут в Пензенской области 23 июня. Но под весельем и счастьем детей и родителей скрывается большая опасность. Чтобы исключить все неприятности в эти праздничные дни в Пензе прошло совещание по вопросу безопасности детей.

«В этот день на особых условиях будут работать органы правопорядка, медицинские учреждения и школы, так как выпускные балы проходят в ночное время. Мы обращаем особое внимание на обеспечение безопасности, на дежурство родительских патрулей и других общественных объединений», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Праздники будут проходить на территории школы, поэтому руководители должны исключить возможность посещения в этот день выпускниками ресторанов, кафе и баров, реализующих алкоголь. Также важно и то, чтобы ребенок не оставался без присмотра в ночное время суток.

«Этот праздник очень ответственный для работников образовательных организаций. В эту ночь будут дежурить работники министерства образования. Будет совершен объезд по муниципалитетам Пензенской области, где мы также будем смотреть, насколько обеспечена безопасность наших выпускников», - добавил министр образования.

А выпускные для девятых классов начнутся с 20 июня. Даты проведения балов устанавливает сама школа в зависимости от сроков получения результатов основного государственного экзамена. 25 мая по всей Пензенской области пройдут последние звонки. Во все эти дни продажа алкоголя будет запрещена.

Новость: Дмитрий Раткин 23 мая 2017
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